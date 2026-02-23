В Мексике 14 человек погибли во время протестов после убийства наркобарона

Во время беспорядков после убийства главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса (Эль Менчо) в Мексике погибли как минимум 14 человек. По данным властей, сожженные членами картеля автомобили заблокировали дороги более чем в 250 точках в 20 штатах Мексики, сообщает Euronews.

Случаи гибели людей зафиксированы в штатах Халиско, Мичоакан и Гуанахуато. В числе жертв — семь военнослужащих Национальной гвардии. Сегодня в нескольких штатах были отменены занятия в школах. В соцсетях распространились видео, на которых видно, как над туристическим городом Пуэрто-Вальярта в штате Халиско поднимается дым, а люди в панике бегут по городскому аэропорту.

Глава наркокартеля был убит 22 февраля. В проведении операции Мексике помогла разведка США. В Мексике остаются около 3,5–5 тыс. россиян, Российский союз туриндустрии пока не зафиксировал массовых отмен туров или запросов на досрочный возврат.

О ситуации в стране — в материале «Ъ».