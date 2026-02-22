Свыше 20 студентов погибли на недавних протестах в Иране

Пять учителей и 22 студента стали жертвами недавних протестов в Иране, сообщил глава центра по связям с общественностью министерства образования республики Хосейн Садеги, передает портал inn.ir.

В Иране стартовала новая волна массовых студенческих протестов, приуроченная к сороковому дню со дня гибели участников январских акций. Об этом сообщил Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI).

Протесты начались в конце декабря 2025 года после девальвации национальной валюты и затем переросли в масштабные выступления против властей. Пик активности последовал после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого шаха Ирана. В начале февраля администрация президента Масуда Пезешкиана опубликовала список погибших при беспорядках. По официальным данным, число жертв достигло 3117 человек.