ФСБ заявила об использовании Telegram украинскими спецслужбами

Вооруженные силы и спецслужбы Украины могут «в кратчайшие сроки» получать информацию из Telegram и использовать ее в военных целях, утверждает ФСБ. По данным российской спецслужбы, применение Telegram военнослужащими РФ в зоне СВО в течение последних трех месяцев «неоднократно приводило к созданию угрозы их жизни».

С 10 февраля Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram. Регулятор обещал продолжить ограничения, если компания не разместит серверы в России и «не будет исполнять российское законодательство». Минцифры утверждает, что иностранные спецслужбы используют полученные в Telegram данные для ведения боевых действий против российской армии. Мессенджер все обвинения отверг.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Ни на Telegram жалости».