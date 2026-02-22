Власти Мексики убили главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско»

В Мексике убит глава наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантес, также известный как «Эль Менчо». Об этом сообщило издание Milenio со ссылкой на источники в мексиканском правительстве. Смерть главы наркокартеля подтвердила армия Мексики, передает AFP.

Сожженная машина в результате беспорядков, вспыхнувшиех после смерти главы наркокартеля Фото: Alejandra Leyva / AP Члены преступной группировки использовали автобус для блокировки дороги, а затем подожгли Фото: Gabriel Trujillo / Reuters

Высокопоставленные чиновники рассказали Milenio, что силовики убили 59-летнего Осегеру Сервантеса в штате Халиско, в городе Тапалапа. По данным издания, власти Мексики сегодня проводили «операции по обеспечению безопасности» в муниципалитете, подконтрольном главе наркокартеля.

По данным The New York Times, убийство «Эль Менчо» спровоцировало быструю вспышку протестов по всей Мексике. По меньшей мере в пяти штатах, включая Халиско, жители и местные власти сообщили о поджогах автомобилей и беспорядках. Власти Халиско сообщили о приостановке работы общественного транспорта в некоторых районах и призвали отели предупредить своих постояльцев о беспорядках.

По данным газеты, смерть «Эль Менчо» — серьезный удар по наркокартелю. За последние десять лет CJNG превратился в одну из самых влиятельных и жестких преступных группировок Мексики. Он контролирует маршруты поставок метамфетамина, кокаина и фентанила в США и другие страны. Его смерть может спровоцировать как внутреннюю борьбу за власть, так и вспышки насилия, поскольку различные группировки будут бороться за контроль.