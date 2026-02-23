Венгрия наложила вето на решения ЕС о 20-м пакете санкций и кредите Украине

Венгрия наложила вето на 20-й пакет санкций Евросоюза против России и предоставление Украине военного кредита в размере €90 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи министров стран ЕС в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Причиной стало прекращение транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины. «Я ясно дал понять, что мы не поддержим получение Украиной военного кредита в размере 90 млрд евро, потому что украинцы нас шантажируют»,— сказал господин Сийярто венгерским журналистам (цитата по ТАСС).

По его словам, основным условием пересмотра позиции Будапешта является возобновление поставок нефти в Венгрию. «Такова наша нынешняя позиция, поэтому сегодня не было ни пакета санкций, ни украинского кредита»,— заявил министр.

13 февраля Министерство экономики Словакии сообщило о приостановке прокачки российской нефти по этому маршруту из-за повреждения на территории Украины. В Венгрию поставки по «Дружбе» не осуществляются с 27 января. Петер Сийярто утверждал, что Украина отказывается возобновить транзит по политическим причинам.