Главные новости за неделю 16–22 февраля: Ростов-на-Дону и область

На набережной в Ростове-на-Дону в районе Ворошиловского моста и Казанской лестницы до 2029 года построят 22-этажный жилой дом. Разрешение на строительство застройщик получил после судов с администрацией города.

Защита бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова просит суд вернуть уголовное дело о мошенничестве и превышении полномочий в прокуратуру для устранения нарушений.

В Ростовской области для IT-сферы и креативных индустрий ввели льготы по налогам. Ставка составит 1% при объекте «доходы» и 5% при объекте «доходы минус расходы». Компании креативных индустрий будут платить 4% и 10% соответственно.

В Ростовской области предприятия со штатом более 35 человек должны установить квоту для приема на работу ветеранов специальной военной операции (СВО). Такой законопроект приняли 19 февраля на 28-м заседании Законодательного собрания Дона. Из документа следует, что размер квоты на одну организацию — 3% от среднесписочной численности сотрудников.

В Ростовской области утром в среду, 18 февраля, на федеральной трассе М-4 «Дон» столкнулись автобус, следующий по маршруту «Москва-Стаханов», и бензовоз. В результате аварии кабина и передняя часть салона автобуса оказались сильно повреждены. Пострадали пять человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Ростове-на-Дону застройщик отеля Mercure представил проект по строительству трехзвездочного отеля в историческом центре города. Здание может появиться на месте снесенных аварийных домов в границах ул. Серафимовича и ул. Социалистической. Инвестор планирует вложить в строительство 1 млрд руб.

Власти Ростовской области попросили у министерства сельского хозяйства России поддержки из-за снижения закупочных цен на сырое молоко. Отрицательная динамика обусловлена ростом издержек производителей и снижением потребительского спроса на молочную продукцию.

В селе Николаевка Ростовской области во время задержания взорвал гранату и погиб разыскиваемый мужчина. Погибший пытался оказать сопротивление полицейским, двое из них ранены.

Бывшего начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС России в Таганроге Нелли-Марию Рябуху и экс-начальника отделения по преступлениям в кредитно-финансовой сфере ОЭБиПК УМВД России по Таганрогу Дмитрия Быкова, обвиняемых в коррупционных преступлениях, приговорили к двум и трем годам колонии общего режима соответственно.

В Ростове-на-Дону планируют построить завод полного цикла по производству алюминиевых лодок и катамаранов. Сейчас идет обсуждение проекта создания нового предприятия.

Более 2 тыс. камер системы «Безопасный город» в Ростове-на-Дону подключат к нейросети для розыска людей. Видеоаналитика разработана на базе искусственного интеллекта (ИИ) FindFace Multi. Нейросеть будет способна распознавать лица, обеспечивая помощь полиции в обнаружении преступников и розыске пропавших.

Финансовое состояние ФК «Ростов» признали критическим. Отрицательные чистые активы достигли почти 2 млрд руб.

В Ростове-на-Дону износ троллейбусной сети приблизился к 100%. Для улучшения подвижного состава в «МосТрансПроекте» предложили закрыть все троллейбусные маршруты, кроме №№2, 17, 22. Работ по консервации этих линий не планируется.

Инфляция в Ростовской области в январе 2026 года составила 6,21% в годовом выражении, превысив общероссийский уровень в 6%. За месяц цены в регионе выросли на 1,48%.