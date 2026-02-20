Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове-на-Дону планируют построить завод по производству алюминиевых лодок

В Ростове-на-Дону планируют построить завод полного цикла по производству алюминиевых лодок и катамаранов. Сейчас идет обсуждение проекта создания нового предприятия, сообщил глава муниципалитета Александр Скрябин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Компания «Бробоатс» станет инвестором проекта. Институт легких материалов и технологий и объединенная компаниая «РУСАЛ» разработали для реализации проекта новый сплав. Он на 15% снижает вес судна а улучшает его характеристики.

О планируемом объеме инвестиций пока неизвестно.

Мария Хоперская

