В Ростове-на-Дону планируют построить завод по производству алюминиевых лодок

В Ростове-на-Дону планируют построить завод полного цикла по производству алюминиевых лодок и катамаранов. Сейчас идет обсуждение проекта создания нового предприятия, сообщил глава муниципалитета Александр Скрябин.

Компания «Бробоатс» станет инвестором проекта. Институт легких материалов и технологий и объединенная компаниая «РУСАЛ» разработали для реализации проекта новый сплав. Он на 15% снижает вес судна а улучшает его характеристики.

О планируемом объеме инвестиций пока неизвестно.

Мария Хоперская