Финансовое состояние ФК «Ростов» признали критическим. Отрицательные чистые активы достигли почти 2 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные в отчете региональной КСП за 2025 год.

Фото: Федор Соколов

В рамках аудита было выявлено 293 нарушения, в том числе расходование бюджетного гранта. Клуб превышал сметы и суммы контрактов, указывая недостоверные сведения о расходах.

В бюджет необходимо вернуть 168,5 млн руб. Кроме того, специалисты зафиксировали нарушения при проведении аудита, задержки зарплат, проблемы с валютным законодательством и неисполнение обязательств.

Мария Хоперская