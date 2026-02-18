Происшествие с большой дороги
При столкновении автобуса и бензовоза на трассе М-4 «Дон» пострадали пятеро
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» утром в среду столкнулись автобус, следующий по маршруту «Москва-Стаханов», и бензовоз. В результате аварии кабина и передняя часть салона автобуса оказались сильно повреждены. Пострадали пять человек, один из них находится в реанимации. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области
В среду на 868 км автодороги М-4 «Дон» около 7:50 пассажирский автобус, следующий по маршруту «Москва-Стаханов», столкнулся в попутном направлении с бензовозом. На место аварии была направлена группа спасателей Миллеровского поисково-спасательного отряда на аварийно-спасательном автомобиле и передвижном пункте обогрева, сообщает пресс-служба ДПЧС Ростовской области.
В автобусе находились 17 пассажиров. Четверых из них в 9:05 спасатели передали сотрудникам скорой помощи для госпитализации в Миллеровскую ЦГБ. Остальные пострадавшие остались в передвижном пункте обогрева.
Через несколько часов стало известно, что количество направленных в больницу пассажиров увеличилось до пяти человек. Один из них находится в реанимации, состояние еще четверых медики оценивают как средней степени тяжести.
Последствия крупного ДТП ликвидировали сотрудники ГУ МЧС России по Ростовской области. В частности, они смыли с дороги разлившееся топливо. «Движение восстановлено, пассажиры на резервном автобусе убыли в пункт назначения»,— отчиталась пресс-служба ведомости около 11:00. Для ликвидации ДТП привлекались 14 спасателей и пять единиц техники.
Прокуратура Ростовской области начала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Миллеровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).