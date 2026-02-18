Происшествие с большой дороги

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» утром в среду столкнулись автобус, следующий по маршруту «Москва-Стаханов», и бензовоз. В результате аварии кабина и передняя часть салона автобуса оказались сильно повреждены. Пострадали пять человек, один из них находится в реанимации. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.



Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области

В среду на 868 км автодороги М-4 «Дон» около 7:50 пассажирский автобус, следующий по маршруту «Москва-Стаханов», столкнулся в попутном направлении с бензовозом. На место аварии была направлена группа спасателей Миллеровского поисково-спасательного отряда на аварийно-спасательном автомобиле и передвижном пункте обогрева, сообщает пресс-служба ДПЧС Ростовской области.

В автобусе находились 17 пассажиров. Четверых из них в 9:05 спасатели передали сотрудникам скорой помощи для госпитализации в Миллеровскую ЦГБ. Остальные пострадавшие остались в передвижном пункте обогрева.

Через несколько часов стало известно, что количество направленных в больницу пассажиров увеличилось до пяти человек. Один из них находится в реанимации, состояние еще четверых медики оценивают как средней степени тяжести.

Последствия крупного ДТП ликвидировали сотрудники ГУ МЧС России по Ростовской области. В частности, они смыли с дороги разлившееся топливо. «Движение восстановлено, пассажиры на резервном автобусе убыли в пункт назначения»,— отчиталась пресс-служба ведомости около 11:00. Для ликвидации ДТП привлекались 14 спасателей и пять единиц техники.

Прокуратура Ростовской области начала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Миллеровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Мария Иванова