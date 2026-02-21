Годовая инфляция на Дону превысила общероссийский показатель

Инфляция в Ростовской области в январе 2026 года составила 6,21% в годовом выражении, превысив общероссийский уровень в 6%. За месяц цены в регионе выросли на 1,48%, сообщает отделение Банка России по Ростовской области.

Наиболее существенно за месяц и год подорожали услуги и продукты питания, менее заметно — непродовольственные товары. Годовой прирост цен на непродовольственные товары остался значительно ниже общей инфляции, а по остальным категориям превысил этот показатель.

С исключением сезонности цены в январе 2026 года выросли заметнее декабрьских из-за увеличения затрат производителей и поставщиков отдельных продовольственных и непродовольственных товаров.

В продовольственном сегменте продолжили дорожать огурцы, картофель, виноград, помидоры и капуста. У тепличных хозяйств увеличились расходы на отопление и освещение, а у сельхозпредприятий — на хранение урожая открытого грунта. Причинами стали индексация тарифов на коммунальные услуги и сильные морозы в начале года. За год плодоовощная продукция в целом подешевела на 1,93%.

Общественное питание заметно подорожало за месяц и год. Предприятия отразили в ценах возросшие расходы на закупку продуктов, содержание помещений и оплату труда персонала. Высокий спрос в новогодние каникулы способствовал росту цен.

Сливочное масло в январе подешевело из-за снижения цен на мировом рынке и увеличения предложения благодаря росту производства молока. За 12 месяцев оно подешевело на 1,63%.

Подорожали печатные издания из-за повышения цен на бумагу, краски и типографские услуги, а также роста расходов торговых точек на логистику. За год печатная продукция подорожала на 10,44%.

Цены на телевизоры увеличились из-за повышения НДС с 1 января 2026 года и роста издержек ретейлеров. За год телевизоры подешевели на 6,37%.

Продолжился рост цен на новые автомобили и подержанные иномарки из-за повышения утилизационного сбора и увеличения НДС. За год легковые автомобили в целом подешевели на 2,37%.

Товары длительного пользования — смарт-часы, смартфоны, беспроводные наушники, компьютеры и бытовая техника — подешевели благодаря укреплению рубля и снижению спроса после праздников. За год смарт-часы подешевели на 10,90%, планшеты — на 10,14%, роботы-пылесосы — на 6,93%, смартфоны — на 5,94%.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в январе 2026 года ожидаемо повысилась после длительного снижения. Банк России считает это результатом влияния разовых факторов, а не разворотом тренда. По прогнозу регулятора, в 2026 году инфляция снизится до 4,5-5,5%, а в 2027 году будет находиться на цели вблизи 4%.

Тат Гаспарян