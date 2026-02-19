В Ростовской области ввели квоту 3% для трудоустройства ветеранов СВО

В Ростовской области предприятия со штатом более 35 человек должны установить квоту для приема на работу ветеранов специальной военной операции (СВО). Такой законопроект приняли 19 февраля, на 28-м заседании Законодательного собрания Дона. Из документа следует, что размер квоты на одну организацию — 3% от среднесписочной численности сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«В настоящее время в регионе в дополнение к федеральным гарантиям уже действует почти 80 региональных и муниципальных мер поддержки для данной категории граждан. Следующий этап — обеспечить социальную адаптацию ветеранов»,— подчеркнул председатель донского парламента Александр Ищенко.

По его словам, Ростовская область стала одним из немногих регионов страны с высоким уровнем квотирования мест для членов СВО. В результате этого решения в регионе появится свыше 4 тыс. рабочих позиций для участников спецоперации.

Валентина Любашенко