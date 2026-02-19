Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области для IT-сферы и креативных индустрий ввели льготы по налогам

Сегодня, 19 февраля, на 28-м заседании Законодательного собрания Ростовской области депутаты приняли изменения в региональное налоговое законодательство. Об этом сообщил спикер областного парламента Александр Ищенко. Он уточнил, что льготы были установлены для IT-фирм и креативных компаний.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Ищенко, для разработчиков программного обеспечения и IT-фирмам, работающих по упрощенной системе налогообложения, ставка составит 1% при объекте «доходы» и 5% при объекте «доходы минус расходы». Компании креативных индустрий будут платить 4% и 10% соответственно.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Ростовской области матерей-героинь освободили от уплаты транспортного налога.

Валентина Любашенко

