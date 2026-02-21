Вписаться в центр

В Ростове-на-Дону застройщик отеля Mercure представил проект по строительству трехзвездочного отеля в историческом центре города. Здание может появиться на месте снесенных аварийных домов в границах ул. Серафимовича и ул. Социалистической. Инвестор планирует вложить в строительство 1 млрд руб. Эксперты осторожно оценивают перспективы проекта, отмечая, что гостиничный сектора испытывает в последние годы трудности из-за закрытия аэропорта и введения туристического налога.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз из бизнес-плана проекта строительства отеля в историческом центре Ростова-на-Дону

Фото: Telegram-канал главы города Александра Скрябина Эскиз из бизнес-плана проекта строительства отеля в историческом центре Ростова-на-Дону

Фото: Telegram-канал главы города Александра Скрябина

Ростовское ООО «СЗ „Славяне“» подготовило бизнес-план возведения отеля в историческом центре Ростова-на-Дону. Об этом представители компании заявили 19 февраля на совете по инвестициям при главе города. В представленных документах указано намерение инвестора вложить в объект 1 млрд руб. Структура инвестиций не раскрывается.

Как сообщила «Ъ-Ростов» представитель застройщика Ксения Погиба, проект предполагает возведение здания из шести–семи этажей и размещение в нем гостиницы категории «три звезды» на 150 номеров. В отеле также будут ресторан, конференц-пространство и подземная парковка.

«В первую очередь нужно, чтобы власти Ростовской области внесли проект в список масштабных инвестиционных и предоставили нам земельный участок в аренду без проведения торгов, — пояснила госпожа Погиба. — Когда это произойдет, мы приступим к созданию детального проекта здания. Он, вероятно, будет дорогостоящим».

По словам собеседницы «Ъ-Ростов», архитекторы проекта должны будут учесть все требования по застройке в исторической части города. Сейчас у компании готов только эскиз проекта, признала Ксения Погиба. Затем подготовленный архитекторами проект должен пройти согласование с властями. «Указанные в бизнес-плане параметры могут еще измениться»,— предупредила представитель застройщика. Она добавила, что предполагаемый срок строительства составляет шесть лет после предоставления участка. Речь идет о территории в границах улиц Серафимовича и Социалистической, где ранее располагались аварийные дома.

У застройщика есть опыт в возведении объектов гостевой инфраструктуры. Так, в 2014 году компания построила в центре Ростова здание, в котором разместился отель Mercure категории «четыре звезды». Во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в «Mercure Ростов-на-Дону» проживали гости соревнований и члены спортивных команд.

Глава города Александр Скрябин оценил представленный на совете проект строительства отеля как интересный. «Если он будет соответствовать требованиям, предъявляемым к застройке в исторической части города, то, безусловно, это положительно скажется на внешнем облике донской столицы»,— отметил градоначальник в своем Telegram-канале.

Эксперты осторожно оценивают перспективы проекта. Так, по словам директора компании «Рейна-тур НТВ» Татьяны Нечепаевой, сейчас для гостиничного сектора Ростовской области непростое время, из-за сложностей с логистикой, закрытым аэропортом, геополитической обстановки, а также с введением туристического налога и повышением НДС.

«Кроме того, в последние годы гостиничный рынок Ростова-на-Дону испытывает турбулентность, так как основные постояльцы отелей — это гости, которые следуют через регионом транзитом. Этот поток нестабилен в течение года, имеет ярко выраженную сезонность. Еще небольшая часть гостей —командировочные», — пояснила госпожа Нечепаева. Она добавила, что в последнее время серьезную конкуренцию отелям создает сдача в аренду квартир, в том числе и в историческом центре Ростова.

При этом, эксперт отметила, что для будущего отеля выбрана отличная локация, а у застройщика есть опыт возведения качественных зданий, что вселяет определенную надежду.

«У Mercury хорошая репутация. Два отеля разной звездности и соответственно цены — это вполне логично в рамках стабильной экономики. Наверняка проект рассматривается собственниками как расширение существующего бизнеса. Ведь все участники рынка надеются на окончание СВО, открытие аэропорта и увеличение потоков. В том числе и туристического»,— резюмировала Татьяна Нечепаева.

Мария Иванова