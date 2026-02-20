В Ростове для розыска людей к ИИ подключат 2 тысячи камер

Более 2 тыс. камер системы «Безопасный город» в Ростове-на-Дону подключат к нейросети для розыска людей. Видеоаналитика разработана на базе искусственного интеллекта (ИИ) FindFace Multi. Об этом сообщили «Ведомости. Страна» со ссылкой на разработчика NtechLab.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нейросеть будет способна распознавать лица, обеспечивая помощь полиции в обнаружении преступников и розыске пропавших. По словам разработчика, точность идентификации лиц достигает 99,9%. Также система может идентифицировать конкретного человека за доли секунды.

Отмечается, что система успешно прошла тестирование в пилотном режиме и показала хорошие результаты. В будущем планируется расширить ее применение в регионе.

Наталья Белоштейн