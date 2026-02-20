В Ростове для розыска людей к ИИ подключат 2 тысячи камер
Более 2 тыс. камер системы «Безопасный город» в Ростове-на-Дону подключат к нейросети для розыска людей. Видеоаналитика разработана на базе искусственного интеллекта (ИИ) FindFace Multi. Об этом сообщили «Ведомости. Страна» со ссылкой на разработчика NtechLab.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Нейросеть будет способна распознавать лица, обеспечивая помощь полиции в обнаружении преступников и розыске пропавших. По словам разработчика, точность идентификации лиц достигает 99,9%. Также система может идентифицировать конкретного человека за доли секунды.
Отмечается, что система успешно прошла тестирование в пилотном режиме и показала хорошие результаты. В будущем планируется расширить ее применение в регионе.