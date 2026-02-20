Износ троллейбусной сети в Ростове приблизился к 100%

В Ростове-на-Дону износ троллейбусной сети приблизился к 100%. Для улучшения подвижного состава в «МосТрансПроекте» предложили закрыть все троллейбусные маршруты, кроме №№2, 17, 22. Об этом сообщил портал «Ростовский городской транспорт» со ссылкой на данные замдиректора департамента транспорта Евгения Романцова.

Чиновник отметил, что работ по консервации этих линий не планируется.

«Подразумевается только сохранение – то есть, линия не будет демонтирована. Будет как на Вятской – контактную сеть будут поддерживать, чтобы не обвалилась»,— сообщил господин Романцов.

Администрация Ростова-на-Дону в настоящее время ищет программы, которые помогут восстановить пути и приобрести новые троллейбусы. В частности, была подана заявка в «ДОМ.РФ» на обновление контактной сети, тяговых подстанций и обновление подвижного состава. Эти меры направлены на обеспечение стабильного функционирования маршрута №6, соединяющего центр города с Северным жилым массивом.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, о планах администрации Ростова закупить 24 троллейбуса.

Наталья Белоштейн