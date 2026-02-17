Двое и миллион

Суд в Таганроге огласил приговор по делу бывшего начальника местного отдела камеральных проверок №1 ИФНС России Нелли-Марии Рябухи и экс-начальника отделения по преступлениям в кредитно-финансовой сфере ОЭБиПК УМВД России по городу Дмитрия Быкова. По версии следствия, в январе 2025 года начальник отдела через полицейского получила от представителя коммерческой организации 1 млн руб. за снижение суммы налоговой недоимки, планируемой к доначислению по результатам проведенной камеральной проверки. Госпоже Рябухе назначено два года колонии общего режима, господину Быкову — три года.



Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Таганрогский городской суд рассмотрел дела бывшего начальника местного отдела камеральных проверок № 1 ИФНС России Нелли-Марии Рябухи и экс-начальника отделения по преступлениям в кредитно-финансовой сфере ОЭБиПК УМВД России по городу Дмитрия Быкова. Оба признаны виновными в коррупционных преступлениях. Нелли-Мария Рябуха приговорена к двум годам колонии общего режима за получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), Дмитрий Быков — к трем годам колонии общего режима за посредничество при передаче взятки (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

По версии следствия, в январе 2025 года начальник отдела налоговой службы через знакомого майора полиции получила от представителя коммерческой организации 1 млн руб. за снижение суммы налоговой недоимки, планируемой к доначислению по результатам камеральной проверки. Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение в том, что он в 2024 году при встречах с представителем коммерческой организации согласился стать посредником при передаче взятки должностным лицам налогового органа.

Помимо основных наказаний Таганрогский городской суд назначил фигурантам штрафы и лишил их права в течение двух лет после освобождения занимать определенные должности на госслужбе. Приговоры не вступили в законную силу. Решение первой инстанции по делу Нелли-Марии Рябухи уже обжаловано прокуратурой, апелляция пройдет в Ростовском областном суде.



С августа 2025 года в Таганрогском городском суде рассматривается еще одно громкое дело о коррупции — экс-руководителя следственного отдела по Таганрогу Следственного комитета России (СКР), полковника юстиции Руслана Багмута судят за мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет колонии).

По версии следствия, в марте 2023 года Руслан Багмут получил от предпринимателя Бориса Ляпусова 2 млн руб., которые обещал передать в интересах предпринимателя некому сотруднику правоохранительных органов. Следователи считают, что господин Багмут планировал забрать деньги себе, поэтому квалифицировали этот эпизод как мошенничество.

Также Руслана Багмута вместе с экс-начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Таганрогу Виталием Шмыковым и бывшим следователем по особо важным делам таганрогского следственного отдела СКР Антоном Васильченко судят по статье о получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ, наказание — до 15 лет колонии). Фигурантов обвиняют в получении в 2023 году 3,5 млн руб. за прекращение процессуальной проверки в отношении предпринимателя Сергея Куликова, связанной с продажей контрафактного алкоголя и сигарет.

Кристина Федичкина