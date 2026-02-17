Донские власти обратились в минсельхоз РФ из-за снижения цен на молоко

Власти Ростовской области попросили у министерства сельского хозяйства России поддержки из-за снижения закупочных цен на сырое молоко. Об этом сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко в своем Telegram-канале.

Отрицательная динамика обусловлена ростом издержек производителей и снижением потребительского спроса на молочную продукцию.

В регионе уже ввели программу субсидирования для поддержки молочного животноводства, которое пострадало из-за сложившейся ситуации. Таким образом животноводы могут компенсировать часть затрат. Выплаты рассчитываются за каждый килограмм реализованного молока с учетом фактических расходов. Обязательные условия — сохранение поголовья и подтверждение объемов через электронные ветеринарные документы.

Мария Хоперская