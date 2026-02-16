В Ростове на набережной построят 22-этажный жилой дом

На набережной в Ростове-на-Дону в районе Ворошиловского моста и Казанской лестницы до 2029 года построят 22-этажный жилой дом. Разрешение на строительство застройщик получил после судов с администрацией города.

Фото: skuratov-arch.ru

По данным портала наш.дом.рф, новый ЖК элитного класса будет рассчитан на 150 квартир площадью от 51 до 207 кв. м. На данный момент квартиры распроданы на 55%.

Жилой комплекс будет включать три секции: 22-этажный корпус, 15-этажный корпус и трехэтажный стилобат между ними. Общая высота здания составит 106,6 м.

Рассмотреть возможность выдачи разрешения ООО «ДЛВ Инвест» на постройку 22-этажного жилого комплекса на улице Береговой, 33/4 рядом с Казанской лестницей, администрацию Ростова в 2021 году обязал Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Застройщик обратился в суд после того, как в октябре 2020 года депутаты городской думы внесли изменения в правила землепользования и застройки города, согласно которым многоэтажная застройка была запрещена вдоль ул. Береговой от ул. Сиверса до Кизитериновской балки.

По данным сайтала kartoteka.ru, ООО «ДЛВ Инвест» образовано в Москве в июле 2008 года. Бенефициаром является учрежденная на Кипре компания Lotinem Holdings Limited.

Наталья Белоштейн