Защита бывшего замгубернатора Дона Гончарова просит вернуть дело прокурору

Защита бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова просит суд вернуть уголовное дело о мошенничестве и превышении полномочий в прокуратуру для устранения нарушений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента.

«Нарушения были допущены в рамках предварительного расследования, и, естественно, мы просили прокурора разобраться, дать оценку этим нарушениям и отреагировать должным образом. По нашему мнению, естественно, единственным вариантом принятия решения было бы вернуть дело на дополнительное расследование», — приводят в сообщении слова адвоката.

Дело рассматривается Октябрьским районным судом Ростова-на-Дону. Как ранее писал «Ъ-Ростов», экс-чиновникам регионального правительства Виктору Гончарову, Константину Рачаловскому и Ольге Горбачевой, а также бывшему владельцу ГК «Евродон» Вадиму Ванееву в зависимости от их роли предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286, максимальное наказание — до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до 3 лет) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.).

Константин Соловьев