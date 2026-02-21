Председатель ЗСК встретился с руководителем краевого избиркома

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с главой избирательной комиссии региона Алексеем Черненко. Основной темой обсуждения стало состояние избирательной системы и дальнейшее совершенствование регионального законодательства в этой сфере.

Господин Бурлачко отметил, что в последние годы в стране сформировался устойчивый курс на технологизацию и цифровизацию избирательных процедур. При этом, по его словам, ключевым фактором остается профессиональная работа сотрудников краевой и территориальных избирательных комиссий.

Алексей Черненко обратил внимание на необходимость актуализации региональной нормативной базы. Он подчеркнул, что федеральное законодательство динамично развивается, отражая современные электоральные процессы, что требует синхронного приведения краевых актов в соответствие с федеральными нормами.

Председатель кубанского парламента напомнил, что избирательная комиссия обладает правом законодательной инициативы и регулярно им пользуется, а подготовленные ею законопроекты оперативно рассматриваются на пленарных заседаниях.

Отдельно участники встречи обсудили подготовку к выборам в Государственную думу в текущем году, а также к кампании по формированию нового созыва краевого парламента в 2027 году. По итогам переговоров стороны подтвердили намерение сохранить формат взаимодействия, который, по оценке господина Бурлачко, позволяет обеспечивать проведение избирательных кампаний в регионе на стабильном организационном уровне.

Вячеслав Рыжков