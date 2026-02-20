В Краснодаре открывается 36-я строительная выставка YugBuild

36-я Международная выставка отделочных и строительных материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов YugBuild пройдет с 25 по 28 февраля в Краснодаре в ВКК «Экспоград Юг». Организатором мероприятия выступает Международная выставочная компания (MVK).

Бесплатный билет на выставку – по промокоду КОММЕРСАНТ

В выставке примут участие более 250 компаний из различных регионов России, а также из Беларуси, Казахстана и Турции. Производители и поставщики продемонстрируют передовые разработки в 19 разделах, включая строительные и отделочные материалы, специальную технику, лифты, электротехническую продукцию, оборудование для отопления и водоснабжения, керамическую плитку, напольные покрытия, фасады и кровлю. Экспозиция займет свыше 20 тыс. кв. м.

Деловая программа включает более 40 мероприятий. 26 февраля впервые состоится фокус-сессия «Как сегодня зарабатывать в ИЖС», где участники проанализируют рынок малоэтажного и индивидуального жилищного строительства на Юге России. Среди выступающих — Николай Мамочкин, Петр Запорожец, Сергей Цыгаменко, Илья Балахнин, Елена Лефтерова, Спартак Шахназарян, Алексей Норкин и Ислам Тугуз.

25-26 февраля пройдет Международный форум для дизайнеров и архитекторов Design Space. Сквозная тема этого года — «Дизайн нового комфорта: баланс технологий, устойчивости и культуры». В числе докладчиков — Ольга Косырева, Артем Болдырев, Татьяна Безверхая и Анна Акопян.

25 – 28 февраля – фестиваль мастер-классов «Мастер-фест», где участники представят строительную продукцию в формате интерактивных демонстраций. Блогеры и мастера разберут практические кейсы по ремонту и стратегии роста для специалистов. Выступят Александр Денисенко, Лена Майская, Александр Сурнов, Алексей Тарануха, Елена Лефтерова и другие эксперты. В рамках фестиваля состоится региональный этап конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в номинациях «Лучший каменщик» и «Лучший штукатур».

27 февраля запланирована конференция YugBIM, где эксперты обсудят внедрение искусственного интеллекта и информационного моделирования в строительстве, оценят экономический эффект и региональные барьеры для использования технологий.

Традиционно выставка станет площадкой для Международного фестиваля «Дни архитектуры», объединяющего профессиональное сообщество для презентации лучших проектов. Организаторами выступают департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, региональное отделение Союза архитекторов России, Южное отделение Российской академии архитектуры и строительных наук, Кубанский государственный университет.

Выставка YugBuild проходит при поддержке администрации Краснодарского края, департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, департамента промышленной политики Краснодарского края, администрации муниципального образования город Краснодар, Национального объединения строителей «НОСТРОЙ», Краснодарского регионального отделения Союза архитекторов России, Российская академия архитектуры и строительных наук и Ассоциации саморегулируемых организаций строительного комплекса Краснодарского края.

Место: г. Краснодар, ВКК «Экспоград Юг», ул. Конгрессная, 1

Время проведения: 25 февраля – 27 февраля с 10:00 до 18:00, 28 февраля с 10:00 до 15:00

