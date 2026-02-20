ФАС одобрила ходатайство Сергея Шишкарева об увеличении доли в ГК «Дело»

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство председателя совета директоров ГК «Дело» Сергея Шишкарева о возврате 1% акций УК «Дело», сообщают «РИА Новости», ссылаясь на источник, знакомый с документом. Сергей Шишкарев снова может стать владельцем 51% контрольной доли.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

То, что ходатайство одобрили в ФАС, подтвердил журналистам и официальный представитель Сергея Шишкарева. В настоящее время 1% акций принадлежит компании «Р-Альянс», входящей в структуру «Трансмашхолдинга».

51% акций «Дела» принадлежал Сергею Шишкареву до декабря 2025 года. В конце прошлого года долю 1% продали «Р-Альянс», а «Трансмашхолдинг» должен был выкупить у «Росатома», второго совладельца, еще 49%. Сделка не состоялась из-за разногласий в цене, о чем ранее заявлял Сергей Шишкарев.

Уроженец Новороссийска подал ходатайство в ФАС в начале февраля текущего года и о покупке 49% доли в УК «Дело», принадлежащей «Росатому».

Кристина Мельникова