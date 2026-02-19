В Новороссийске с 1 марта подорожает проезд в троллейбусах. Новые тарифы вырастут на 8,5%. Соответствующее постановление подписала и. о. главы города Эльвира Кальченко. Документ размещен на официальном сайте администрации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Стоимость проезда по карте составит 38 руб. вместо 35 руб., а при оплате наличными — 40 руб. вместо 37 руб.

«Данное постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 8 июля 2024 года»,— указано в документе.

В ноябре в городе повысили стоимость проезда на трех пригородных маршрутах: №102, №103 и №105. Годом ранее подорожал проезд в новороссийских маршрутках до 48 руб.

Наталья Решетняк