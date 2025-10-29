В Новороссийске подорожает проезд на трех пригородных маршрутах

На пригородных маршрутах №102, №103 и №105 в Новороссийске с 3 ноября увеличится стоимость проезда. Об изменениях уведомили в управлении транспорта и дорожного хозяйства.

Стоимость проезда для пассажиров и льготников увеличится следующим образом:

1. Маршрут № 102 «ул. Чайковского – ул. Головань (Абрау-Дюрсо)»

г. Новороссийск - с. Борисовка – 60 (30) руб.;

г. Новороссийск - п. Прохоровка – 60 (30) руб.;

г. Новороссийск - с. Васильевка – 60 (30) руб.;

г. Новороссийск - ост. «Фазан» – 70 (35) руб.;

г. Новороссийск - ост. «Азия» – 70 (35) руб.;

г. Новороссийск - с. Глебовка – 70 (35) руб.;

г. Новороссийск - ост. «Развилка» – 70 (35) руб.;

г. Новороссийск - х. Камчатка – 70 (35) руб.;

г. Новороссийск - с. Абрау-Дюрсо – 90 (45) руб.;

г. Новороссийск - с. Большие Хутора – 90 (45) руб.;

2. Маршрут № 103 «ул. Чайковского – ул. Ленина (п. Верхнебаканский)»

г. Новороссийск - пос. Титан – 95 (47) руб.;

г. Новороссийск - ост. «ул. Ленина» (п. Верхнебаканский) – 95 (47) руб.;

3. Маршрут № 105 «ул. Чайковского – ул. Красная (ст. Раевская)»

г. Новороссийск - х. Убых – 80 (40) руб.;

г. Новороссийск - ост. «Танкодром» – 85 (42) руб.;

г. Новороссийск - ост. «Военная часть» – 100 (50) руб.;

г. Новороссийск - ост. «ул. Красная» (ст. Раевская)с100 (50) руб.;

по ст. Раевской – 45 (22) руб.

В управлении транспорта Новороссийска напомнили, что пассажиры обязаны оплачивать проезд при посадке и имеют право требовать билет от перевозчика. Водители маршрутных автобусов могут принимать оплату по двум терминалам: черный терминал предназначен для льготной категории пассажиров, а белый – для безналичной оплаты проезда.

София Моисеенко