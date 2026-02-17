Собственник решил законсервировать завод путевых машин в Верещагино

Производственные мощности АО «Верещагинский ПРМЗ “Ремпутьмаш”» будут законсервированы, сообщил глава Верещагинского муниципального округа Сергей Кондратьев на своей страничке «ВКонтакте». По его словам, такое решение вынужденно приняла управляющая компания «СТМ-Сервис». «Это связано со значительным снижением заказа со стороны РЖД на ремонт локомотивов – инвестиционная программа национального перевозчика в 2025 году снизилась на 40%, и в 2026 году была сокращена ещё на 20%», - отметил господин Кондратьев. Глава округа добавил, что ждет встречу с руководителями «СТМ-Сервис» и отметил, что производственная ситуация на предприятии непростая.

Верещагинский завод по ремонту путевых машин и производству запасных частей основан в 1961 году на базе паровозного депо, существовавшего с 1902 года. С 2003 года предприятие являлось филиалом ОАО «Российские железные дороги». С 2018 года входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины». Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» специализируется на средних ремонтах локомотивов ТЭМ18 и 2ТЭ116.

По данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток компании в 2024 году увеличился на 29% и составил 263,5 млн руб. Выручка акционерного общества при этом выросла до 1,8 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 48,8% (годом ранее - 1,2 млрд руб.).