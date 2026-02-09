Власти Новороссийска назвали возможный срок достройки ЖК «Суджук-Кале» и «Посейдон»

В середине февраля в Новороссийске могут подписать откорректированный договор о комплексном развитии территорий, в рамках которого будут достраивать жилые комплексы «Суджук-Кале» и «Посейдон». Об этом сообщил заместитель главы города Роман Карагодин.

Замглавы Новороссийска заявил, что в конце января в прокуратуре Краснодарского края прошло совещание под председательством первого заместителя прокурора региона Александра Трухина по вопросу внесения изменений в договор о КРТ по недостроенным жилым комплексам «Суджук-Кале» и «Посейдон» в Новороссийске. В совещании также приняли участие представители департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края, застройщик и сотрудники городской администрации.

«Планируемый срок подписания откорректированного договора о КРТ — 16 февраля текущего года»,— сообщил Роман Карагодин в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что после подписания договор будет направлен в кредитный комитет ПАО «Сбербанк», после чего получится уточнить графики проведения работ по недостроенным объектам. Завершение строительства ЖК «Посейдон» и ЖК «Суджук-Кале» планируется на ноябрь 2027 года, согласно сведениям заместителя главы Новороссийска.

По словам Романа Карагодина, встречи с участниками долевого строительства будут проводиться ежемесячно для контроля работ и обмена информацией.

Кристина Мельникова