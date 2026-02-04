Россия и США вышли на безлимит

В четверг, 5 февраля, истекает срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), важнейшего российско-американского соглашения, на протяжении 15 лет обеспечивавшего Москве и Вашингтону относительную прозрачность и предсказуемость в военно-ядерной сфере. Президент РФ Владимир Путин предлагал своему американскому коллеге Дональду Трампу сохранить на время главный пункт договора — лимиты на боезаряды, носители и пусковые установки. Но США, не желающие ограничивать свой арсенал на фоне наращивания Китаем собственного ядерного потенциала, так и не дали ответ на предложение Кремля. Власти РФ предупреждают, что без контроля над вооружениями ситуация в мире станет более опасной, но заверяют, что Россия к этому готова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

5 февраля — важная веха для российско-американских отношений и международной безопасности в целом. С истечением срока действия ДСНВ Москва и Вашингтон впервые с 1970-х годов остаются без каких-либо официально оформленных договоров в сфере контроля над вооружениями, негласных договоренностей и переговоров по выработке новых соглашений в этой сфере.

В силе останутся несколько двусторонних соглашений, заключенных еще в период холодной войны (к примеру, «О мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны» от 30 сентября 1971 года), но они направлены скорее на снижение ядерных рисков, связанных с просчетами или неправильной интерпретацией действий другой стороны, и не накладывают ограничений на ядерные арсеналы Москвы и Вашингтона.

Вступивший же в силу 5 февраля 2011 года ДСНВ предусматривал лишь однократное продление на пять лет, чем стороны воспользовались в 2021 году.

Предметных переговоров по выработке каких-либо новых соглашений ему на смену Россия и США не вели, но в сентябре Владимир Путин предложил на год (а при благоприятных условиях и более) в виде добровольных самоограничений продлить действие количественных лимитов на ядерные арсеналы двух стран (1550 на боезаряды, 700 на носители и 800 на пусковые установки). В октябре Дональд Трамп публично назвал эту идею «хорошей». В ноябре госсекретарь Марко Рубио сказал, что в американской администрации обдумывают российское предложение. В январе журналисты напомнили Дональду Трампу об истекающем договоре, но он лишь ответил: «Истечет, так истечет» — и добавил, что стороны могут выработать соглашение «получше», да еще и с участием Китая.

США крайне озабочены ростом китайской военной мощи, в том числе в ядерной сфере, и уже на протяжении многих лет пытаются завлечь Пекин в переговорный процесс по контролю над вооружениями. Но ядерный арсенал КНР пока значительно уступает российскому и американскому, и китайские власти не видят смысла во взятии на себя каких-либо ограничений или обязательств, пока потенциалы сторон так или иначе не сравняются. Переубедить Китай переговорщики Дональда Трампа пытались в его первый президентский срок, но безуспешно.

На этом фоне представители международных организаций (включая ООН), ряда государств, американского Конгресса (в основном от Демократической партии) и неправительственных организаций призывали Белый дом выйти на договоренности по ДСНВ с Россией. «Не допустить утраты силы этого документа (ДСНВ.— “Ъ”)» призвал даже папа римский Лев XIV. Но по состоянию на вечер 4 февраля Вашингтон так и не дал официального ответа на инициативу Москвы.

«У них (американцев.— “Ъ”) было много времени для того, чтобы все это (предложение Кремля.— “Ъ”) осмыслить. Отсутствие ответа — это тоже ответ,— заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков (цитата по "РИА Новости").— Будем исходить из того, что по факту имеем. Будем выстраивать свою линию — и политическую, и в сфере материальной, скажем так, строго ориентируясь на необходимость гарантированно обеспечивать нашу собственную безопасность, не более того, но и не менее того».

По его словам, Россия готова к наступающей «новой реальности». «Мы просчитывали и предполагали, что такое может случиться. Ничего неожиданного в этом нет, и основания для какой-то драматизации происходящего мы тоже не видим»,— подчеркнул замглавы МИД РФ.

В то же время Сергей Рябков дал понять, что хорошего в складывающейся ситуации мало: «Факт есть факт: мы утрачиваем стабилизирующие элементы в прежней конструкции, и элементы такого волюнтаризма на грани хаоса — они дают о себе знать все более отчетливо».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что без сохранения лимитов на стратегические наступательные вооружения «мир останется в более опасном положении». «Впервые Соединенные Штаты и Российская Федерация — две страны, которые обладают крупнейшими в мире ядерными арсеналами,— останутся без основополагающего документа, который ограничивал бы и вводил контроль за этими арсеналами. Мы считаем, что это очень плохо для безопасности во всем мире»,— отметил он.

Вырабатывать новый договор в сфере стратегической стабильности, по словам Дмитрия Пескова, «долго и сложно». «Очень много факторов (которые надо учесть.— “Ъ”)»,— уточнил он. Одним из таких факторов, который, по мнению властей РФ, нельзя игнорировать, являются ядерные потенциалы союзников США по НАТО — Франции и Великобритании. Париж и Лондон ограничения на свои арсеналы накладывать, однако, не хотят, настаивая на том, что они и так невелики.

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия обладает 4380 ядерными боеголовками, а США — 3708 (в эти цифры не входят списанные и еще не утилизированные заряды, а данные по РФ приблизительные, так как она с 2023 года не обнародует информацию о своем стратегическом арсенале, а о тактическом не публиковала и ранее). Власти Китая тоже не публикуют данные о своем ядерном оружии. SIPRI же оценивает количество ядерных боеголовок у Китая в 500 штук, но отмечает, что он быстрее других стран наращивает свой потенциал. У Франции около 290 ядерных боеголовок, а у Великобритании — около 230.

В целом же российские власти считают, что пока нет условий для начала работы с США над новым большим договором в сфере стратегической стабильности. Это следует из недавнего интервью “Ъ” заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в ходе президентского срока которого в 2010 году и был подписан ДСНВ. «Прежде всего необходима базовая нормализация российско-американских отношений. Ведь при Байдене (экс-президенте США Джо Байдене.— “Ъ”) они деградировали до уровня существенно хуже периода Карибского кризиса»,— констатировал он.

По словам Дмитрия Медведева, власти России фиксируют, что новая администрация США пытается «переосмыслить безрассудный и крайне рискованный курс предыдущих американских властей», которые стремились нанести России «стратегическое поражение». «Это сдвиг в верном направлении, но движение пока очень слабое. Мы только в начале пути, успех еще не гарантирован. Тем более что Дональд Трамп изначально нестабилен в политических ориентирах»,— подчеркнул Дмитрий Медведев. По его словам, прежде, чем выстраивать что-то новое, «нужно убедиться, что оно не рухнет под бременем застарелых и нерешенных проблем».

Продление лимитов ДСНВ на год и более, как рассчитывали в Москве, как раз дало бы сторонам время снять часть этих раздражителей и подготовить почву для возможных новых договоренностей, но в Вашингтоне, видимо, перевесили иные соображения.

Дональд Трамп на протяжении года неоднократно говорил, что стремится к некоей «денуклеаризации» с Россией, но ни разу не пояснил, что он имеет в виду, зато всегда подчеркивал, что в этом процессе должен участвовать и Китай.

Ключевые ставленники его администрации на должности в Пентагоне и Госдепе при прохождении слушаний в Конгрессе высказывались по поводу ДСНВ более четко: договор невыгоден Штатам, поскольку не учитывает российское тактическое ядерное оружие и в нем не участвует главный соперник США — Китай. Они считают, что США нужно гораздо больше стратегических наступательных вооружений, чтобы противостоять России и Китаю одновременно.

Говоря о последствиях отсутствия каких-либо лимитов на ядерные арсеналы, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заверил, что Россия не собирается поддаваться на провокации и ввязываться в гонку вооружений после истечения срока действия ДСНВ. В то же время власти РФ ранее неоднократно подчеркивали, что будут внимательно следить за практическими действиями США в военно-ядерной сфере и не допустят подрыва стратегического паритета после окончания срока действия ДСНВ.

«Мы будем действовать взвешенно и ответственно, на основе тщательного анализа общей обстановки в области безопасности»,— заявил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Елена Черненко