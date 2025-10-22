Все что ни делается, то к ядерному

В МИД РФ обрисовали ситуацию, которая может сложиться, если Москва и Вашингтон не договорятся о продлении ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), предложенном недавно президентом РФ Владимиром Путиным. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, мир может столкнуться с «тотальным вакуумом в части ограничений на ядерные потенциалы, усилением напряженности и дальнейшим нарастанием ядерной опасности». Россия, как следует из его выступления, с этим справится и свою безопасность обеспечит, но предпочла бы избежать этого сценария.

Месяц назад, 22 сентября, Владимир Путин предложил США на год и более сохранить количественные потолки истекающего в феврале 2026 года ДСНВ. Речь идет о том, чтобы и после окончания срока действия этого двустороннего договора сохранить лимиты на стратегические наступательные вооружения — ядерные боезаряды и их носители. 22 октября Сергей Рябков прокомментировал это предложение (наряду с другими темами) в рамках цикла вебинаров «История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере», организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.

По словам Сергея Рябкова, российская инициатива направлена «на предотвращение гонки стратегических вооружений, поддержание в указанной сфере приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, а также на содействие целям Договора о нераспространении ядерного оружия». «Но жизнеспособность российской инициативы будет обеспечена только в случае проявления взаимности с американской стороны, которая не должна предпринимать шагов, подрывающих существующее соотношение потенциалов сдерживания»,— подчеркнул он. Кроме того, Москва, как отметил заместитель главы МИД РФ далее, должна «убедиться в устойчивости отказа Вашингтона от крайне враждебного антироссийского курса предыдущей администрации США», а также «в его готовности работать над устранением первопричин нынешнего кризиса в отношениях Россия—Запад и фундаментальных противоречий в области безопасности».

Напомним, американский президент в течение почти двух недель не давал публичных оценок российской инициативе. 5 октября он, наконец, отреагировал на предложение России. «Для меня это звучит как хорошая идея»,— сказал Дональд Трамп во время брифинга, не став далее публично развивать тему.

15 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью “Ъ” рассказал, что российские официальные лица обсуждали эту тему с людьми из Госдепартамента и Совета национальной безопасности США. «Они (американцы.— “Ъ”) видят в этом (российском предложении.— “Ъ”) позитив»,— сказал он. По его словам, власти РФ рассчитывают, что со стороны США будет субстантивная реакция на российскую инициативу по ДСНВ. «Надеюсь, что она последует своевременно, до конца срока действия договора»,— добавил Сергей Лавров.

Его заместитель Сергей Рябков в ходе вебинара в среду рассказал, что будет, если стороны не договорятся:

«Нежелательной альтернативой предложенному Россией шагу стало бы возникновение тотального вакуума в части ограничений на ядерные потенциалы, усиление напряженности и дальнейшее нарастание ядерной опасности».

«Но мы с такой альтернативой, если она возникнет, безусловно, справимся, и наша безопасность в любом случае будет гарантирована»,— подчеркнул замминистра.

Как ранее писал “Ъ”, американские эксперты разошлись во мнениях относительно того, стоит ли Вашингтону принимать предложение Москвы. В то время как некоторые специалисты отвечают на этот вопрос положительно, другие призывают сделать это лишь с предусловиями, включая требование к России возобновить действие предусмотренных ДСНВ механизмов — взаимных инспекций, уведомлений, заседаний Двусторонней консультативной комиссии. Один из участников вебинара спросил Сергея Рябкова, могут ли Россия и США вновь начать обмениваться информацией о состоянии своих стратегических сил. «Что касается ДСНВ и возобновления обмена информацией (с США.— “Ъ”), я просто не вижу возможности для этого, поскольку мы полностью приостановили действие договора (в 2023 году.— “Ъ”). Это включает в себя каждый отдельный элемент этого механизма, будь то инспекции, демонстрации или регулярные заседания надзорного органа — все. И это также, конечно, включает в себя обмен информацией»,— уточнил он.

В феврале 2023 года Россия приостановила участие в ДСНВ, объяснив свое решение двумя причинами: тем, что США нарушают этот договор, и тем, что обстоятельства коренным образом изменились по сравнению с 2010 годом, когда он заключался. Приостановке участия России в договоре предшествовали атаки Украины на аэродромы базирования стратегической авиации РФ. При этом власти России объявили о готовности и далее придерживаться количественных ограничений, предусмотренных договором. Речь идет о 700 единицах развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единицах для боезарядов на них и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установках МБР и БРПЛ, а также ТБ. Кроме того, Москва обещала и далее заранее уведомлять США о пусках МБР и БРПЛ, как и о крупных стратегических учениях. США, в свою очередь, заверили, что также будут придерживаться потолков по договору, и изъявили готовность предоставлять России уведомления о пусках и учениях.

По словам Сергея Рябкова, в случае с предложением о продлении срока действия центральных количественных потолков в рамках ДСНВ речь идет об «ограниченном предложении, которое рассчитано на ограниченный по времени срок». «Мы надеемся, что оно будет принято»,— добавил он. В любом случае, как подчеркнул замминистра далее, Россия «усвоила уроки истории» и не позволит втянуть себя «в очень дорогостоящую гонку вооружений». «Больше никаких подобных ловушек,— заявил Сергей Рябков.— Одно мы знаем наверняка: у нас есть возможности и ресурсы, чтобы защитить себя и продвигать свои интересы во все времена».

На вопрос о том, обсуждали ли президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп эту тему в ходе своего недавнего телефонного разговора, высокопоставленный дипломат отвечать не стал.

Елена Черненко