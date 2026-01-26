Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Проблемы в стратегической сфере лишь продолжают нарастать»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев об истекающем в феврале ключевом российско-американском договоре

5 февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). После этой даты Москва и Вашингтон впервые за более чем полвека останутся без договоренностей в сфере контроля над вооружениями и без переговорного процесса по выработке каких-либо новых соглашений в этой сфере. О значении ДСНВ и будущем ядерного сдерживания в интервью специальному корреспонденту “Ъ” Елене Черненко рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, в период президентства которого и был подписан ДСНВ.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Какую роль сыграл ДСНВ в российско-американских отношениях и обеспечении стратегической стабильности? Оправдал ли он ожидания, которые вы связывали с ним, подписывая его?

— На определенном историческом отрезке ДСНВ свои основные функции в целом выполнил. Он действительно сыграл вполне позитивную роль. Работал на поддержание стратегической стабильности и сокращение числа стимулов к гонке вооружений. Обеспечивал необходимую предсказуемость в сфере стратегических наступательных вооружений.

При этом были и негативные моменты. Российская сторона имела ряд претензий к американской в связи с конкретными положениями договора. Также имели место деструктивные шаги администрации Байдена (Джо Байден, экс-президент США.— “Ъ”). Они шли вразрез с основополагающими принципами и пониманиями, заложенными в преамбулу ДСНВ. Без их согласования на этапе переговоров договор просто не был бы заключен. Все это в итоге привело к тому, что в 2023 году Россия была вынуждена приостановить действие ДСНВ. Причем проблема заключалась не в «качестве» самого соглашения, а в безответственном подходе США к его выполнению и ко всему комплексу российско-американских отношений.

Тем не менее своего положительного значения ДСНВ не утратил и в последние годы, когда его действие было уже приостановлено. Осознавая это, в 2023 году обе стороны заявили о намерении продолжать придерживаться центральных количественных ограничений по договору до момента прекращения его существования в феврале 2026 года.

В сентябре прошлого года наша страна предложила пойти еще дальше. Президент России выдвинул конструктивную инициативу: добровольное сохранение сторонами приверженности лимитам по ДСНВ еще как минимум в течение одного года после завершения его жизненного цикла. Глава нашего государства подчеркнул, что эта мера может быть жизнеспособной только при условии, что Америка будет действовать аналогичным образом и не предпримет шагов, которые нарушают сегодняшний паритет.

Реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в обеспечение глобальной безопасности, расширение стратегического диалога с США. Однако предметного официального ответа на наше предложение мы от Вашингтона пока не получили.

Американские официальные лица (прежде всего из Республиканской партии) после подписания ДСНВ не раз утверждали, что этот договор невыгоден США. На днях и президент Дональд Трамп заявил, что в документе «много слабых мест» и «переговорщики плохо справились с работой». А вы как считаете?

— Думаю, что Трамп имел в виду американских переговорщиков. Он «любит» Обаму (Барак Обама, экс-президент США.— “Ъ”).

Но хочу подчеркнуть главное. Решение Вашингтона предпринять шаги, которые в итоге подорвали ДСНВ,— это не вина тех, кто готовил и заключал договор.

На этапе переговоров обе команды работали профессионально. Соглашение было сложным, многослойным, нетривиальным. Каждый пункт выверялся очень тщательно. Итоговый документ стал результатом реальных компромиссов — равноправных и взаимовыгодных. Тогда мы с обеих сторон прямо говорили: это классическая ситуация win-win — обоюдный выигрыш.

Вспоминаю об этом как непосредственный участник событий. Я по понятным причинам, как президент страны, был глубоко вовлечен в переговорный процесс. Провел по этому вопросу большое количество телефонных разговоров с тогдашним президентом США. Помню, в одном из них с иронией сослался на известную поговорку: когда хочешь сделать что-то по-настоящему хорошо, приходится делать это самому.

Хотя, разумеется, это была именно командная работа. И масштаб усилий всех участников действительно впечатлял. Как и достигнутый результат.

Поэтому весь негатив, который позже стал «прирастать» к ДСНВ, связан не с самим документом, а с последующим поведением американской стороны и событиями вокруг договора.

Если в Вашингтоне со временем произошла какая-то переоценка параметров договора и там решили, что они якобы что-то «недополучили» в рамках ДСНВ, это говорит только об одном. О высоком уровне профессионализма российских переговорщиков, которые сумели отстоять наши национальные интересы.

— США, как вы констатировали, пока не дали ответа на предложение президента РФ Владимира Путина о сохранении на год после истечения ДСНВ его центральных количественных потолков. Видите ли вы потенциал для возобновления сотрудничества с США в сфере контроля над вооружениями?

— Перспективы возобновления плодотворного взаимодействия с США по контролю над вооружениями напрямую связаны с наличием благоприятных условий для этого. Прежде всего необходима базовая нормализация российско-американских отношений. Ведь при Байдене они деградировали до уровня существенно хуже периода Карибского кризиса.

Мы видим, что новая администрация США пытается переосмыслить безрассудный и крайне рискованный курс предыдущих американских властей, которые стремились нанести нашей стране «стратегическое поражение». Это сдвиг в верном направлении, но движение пока очень слабое. Мы только в начале пути, успех еще не гарантирован. Тем более что Дональд Трамп изначально нестабилен в политических ориентирах.

Прежде чем выстраивать что-то новое, нужно убедиться, что оно не рухнет под бременем застарелых и нерешенных проблем.

Надо удостовериться, что Вашингтон действительно готов не на словах, а на практике проявлять уважение к нашим коренным интересам в области безопасности. И способен на равноправной основе работать над общим снижением конфликтного потенциала.

Поэтому пока нет смысла торопиться с радужными прогнозами относительно скорого возобновления комплексного и плодотворного стратегического диалога Россия—США, частью которого стали бы вопросы контроля над вооружениями.

Тем более что проблемы в стратегической сфере в результате дестабилизирующих действий США лишь продолжают нарастать. Достаточно вспомнить крайне провокационный противоракетный проект «Золотой купол для Америки». Он в корне противоречит утверждению о неразрывной взаимосвязи наступательных и оборонительных стратегических вооружений — которое, кстати, было закреплено в преамбуле ДСНВ.

Нельзя не упомянуть и о заявлениях американского руководства о том, что Вашингтон может возобновить полноценные ядерные испытания. Это существенно осложнит любой потенциальный стратегический диалог между Россией и США.

Есть и масса других негативных примеров.

А вот позитивных сигналов с американской стороны явно недостаточно. В том числе отсутствует положительный отклик на нашу инициативу по «пост-ДСНВ». Поэтому скажу кратко: лучше никакого СНВ-4, чем договор, который лишь маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах.

Каким вам в целом видится будущее режима контроля над вооружениями после 5 февраля? Может быть, вы видите потенциал для многосторонних договоренностей? Или никакого режима не будет и мир ждет новая гонка вооружений ядерных держав?

— Прежде всего надо дождаться 5 февраля и посмотреть, будет ли со стороны США хоть какая-то содержательная реакция на российскую инициативу. Теоретически, если смотреть на календарь, небольшие шансы для позитивных решений еще остаются.

Если никакой конкретики от Вашингтона мы так и не услышим, значит, будем исходить из реальных шагов американской стороны. Мы внимательно их отслеживаем и продолжим это делать.

Россия готова к любому развитию событий.

Новые угрозы нашей безопасности будут своевременно и жестко пресекаться. Здесь не должно быть никаких иллюзий. Тем более что, помимо традиционных стратегических наступательных вооружений, появляются новые, очень мощные виды вооружений. Этим занимаются все страны. И мы, конечно. За примерами ходить далеко не надо: достаточно вспомнить системы «Буревестник», «Орешник», «Посейдон».

Что касается возможных многосторонних договоренностей, то очереди из желающих обсуждать некий новый ограничительный режим в более широком составе, чем Россия—США, на сегодня пока нет. Поэтому разговоры на эту тему бессмысленны. Скажу больше: я уверен, что ядерный клуб будет расширяться.

— А как вы в целом видите развитие ситуации в сфере ядерного сдерживания, с учетом того что, как вы сказали, перспектива скорого возобновления комплексного стратегического диалога Россия—США не просматривается, но и нет очереди из желающих обсуждать некий новый ограничительный режим в более широком составе?

— От России и США по-прежнему очень многое зависит в этой сфере, поскольку по объему ядерных потенциалов это самые крупные страны. Бессмысленно отрицать, что ядерный клуб сегодня гораздо шире. Есть официальные члены ядерного клуба, которые подписали Договор о нераспространении ядерного оружия, и неофициальные, которые либо признают себя ядерными державами и даже это фиксируют в законах, либо не признают, но все знают, что они являются таковыми. С учетом этого на проблему пора взглянуть гораздо шире.

Что же касается в целом ситуации, то она, мягко говоря, не безоблачная. Она становится хуже, поскольку общая мировая нестабильность, те противоречия, можно даже сказать, тот разлом, который образовался в мироустройстве, подталкивают ряд стран к тому, чтобы думать о том, как эффективнее всего защищаться. Не исключено, что некоторые страны сочтут, что наиболее оптимальный вариант — это обретение ядерного оружия. Поэтому я, как я уже сказал ранее, полагаю, что ядерный клуб будет в дальнейшем, несмотря на все неудовольствия по этому поводу, все-таки расширяться.

Целый ряд государств обладают техническими возможностями для создания военно-ядерной программы, некоторые из них уже ведут исследования в этой сфере. Да, наверное, человечество в этом не заинтересовано, но, скажем по-честному, другого способа гарантированно защитить свою страну, ее суверенитет и интересы человечество не придумало.

Не нужно лукавить, нужно открыто признать, что если бы у Советского Союза и в настоящий момент у России не было ядерного оружия, то, вполне вероятно, и страны бы нашей уже не было.

В целом мои оценки относительно будущего режима ядерного нераспространения достаточно пессимистичны.

У нынешних официально признанных ядерных держав есть потенциал, чтобы предотвратить развитие событий по этому сценарию. Была бы политическая воля.

— У вас есть понимание, какие новые страны могли бы войти в ядерный клуб?

— Скажу лишь, что многие государства — это известно и по открытым источникам, и по данным разведки — занимаются исследованиями в этой сфере. Но где заканчивается мирный атом и начинается атом военный — очень подвижная граница. Но появление новых членов ядерного клуба вполне вероятно.

—Это стабилизирует или дестабилизирует ситуацию?

— Это сложный вопрос. С одной стороны, может показаться, что чем больше участников ядерного клуба, чем больше стран обладает ядерным потенциалом, тем менее устойчивой становится ситуация. Мало ли кто-то возьмет и применит ядерное оружие в ходе какого-то локального столкновения…

Но, с другой стороны, это заставит государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов.

Раз уж вы об этом меня спросили: ведь европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали нас на жесткие решения. И эти провокации продолжаются. Вспомните, что произошло в конце года, когда была атака на резиденцию президента РФ с использованием массированного количества беспилотных летательных аппаратов. На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия.

Такого рода игры чрезвычайно опасны.

Однозначно сказать, что вносит военный атом в условия существования человечества, я думаю, невозможно. С одной стороны, он создает огромное напряжение, а с другой — проветривает мозги тем, у кого могут быть самые опасные замыслы.

— А какие меры, помимо системы договоров о контроле над вооружениями, которая уходит в прошлое, могли бы, на ваш взгляд, снизить риски ядерной войны?

— Рассматривая проблематику снижения стратегических рисков, мы и в прошлом, и сейчас действуем на основе комплексного подхода. Его сердцевиной для нас, особенно в современных условиях, является набор фундаментальных принципов, которыми ядерные державы должны руководствоваться в своих взаимоотношениях.

Отмечу самые главные из них: это принцип равной и неделимой безопасности, отказ от ущемления коренных интересов друг друга и нацеленность на устранение противоречий, которые способны привести к военной конфронтации. При встречном соблюдении таких принципов снижение стратегических рисков будет гарантировано.

Контроль над вооружениями в любом случае выполняет второстепенную функцию. Это инструмент, который помогает сторонам закрепить свои позиции на практике, в ходе реализации достигнутых договоренностей. Этому и служат ограничения на виды отдельных вооружений и регулярные проверки их соблюдения. Но сами по себе они панацеей не становятся.

Мы неизменно выступаем за то, чтобы любой стратегический диалог и все усилия в области снижения ядерной опасности носили системный характер. Они должны опираться на конструктивные политические позиции при выстраивании двусторонних отношений в этой крайне важной сфере.

Если же нас не слышат, мы действуем соразмерно, добиваясь восстановления паритета.

Или создаем что-то принципиально новое. Такое, что надолго успокаивает наших врагов. Поэтому успешная работа российского оборонно-промышленного комплекса — это транквилизатор для невротиков из клуба врагов России.

Интервью взяла Елена Черненко

