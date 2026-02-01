Главные новости за неделю 26 января — 1 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 26 января в Славянске-на-Кубани обломки беспилотных летательных аппаратов упали на территории десяти частных домовладений: повреждены кровли домов и навесы, в зданиях выбиты стекла.

На на федеральной трассе М-4 «Дон» между Краснодаром и Горячим Ключом столкнулись около 20 машин.

В Анапе завершился конкурс по отбору кандидатур на должность главы города-курорта. На участие подали заявки 18 кандидатов.

Судебные приставы по иску Генеральной прокуратуры РФ наложили арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского. Фигурантам вменяется получение незаконного коррупционного дохода на сумму не менее 2,8 млрд руб.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев освобожден из-под стражи после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

Сенаторы поддержали кандидатуры Сергея Табельского и Сергея Бажутова на должности заместителей Генерального прокурора РФ.

Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства активы группы «Новоросцемент», стоимость которых оценивается более чем в 45 млрд руб.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбудил уголовное дело в отношении судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки.

Краснодарский краевой суд поддержал решение об изъятии в пользу государства имущества экс-бенефициаров ГК «Покровский».

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову, обвиняемую по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), отправили под домашний арест до 27 марта 2026 года включительно по решению Октябрьского районного суда Краснодара.

Краснодарский краевой суд обратил в доход государства недвижимость бывшего заместителя главы Краснодара Кирилла Мавриди и его отца.

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и его близких родственников.

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ о взыскании с Вигена Саркисяна и связанных с ним 18 физических и юридических лиц имущества в доход государства. В доход РФ обращены объекты гостиницы Crowne Plaza в Краснодаре, акции ЗАО «Санаторий "Горячий Ключ"» и ЗАО «Санаторий "Предгорье Кавказа"».

Первый кассационный суд утвердил конфискацию имущества стоимостью 13 млрд руб. у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его родственников.

Модельное агентство из Краснодара упоминается в архивах осужденного за сутенерство и секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции США.

Российский моряк Максим Карпенко вернулся в Крым после освобождения с нефтяного танкера «Маринера», захваченного США.