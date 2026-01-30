Сбер: жители Крыма и Севастополя оформили автокредиты на 1,3 млрд рублей

В 2025 году объем средств, выданных на покупку новых и подержанных автомобилей в Крыму и Севастополе, достиг 1,3 млрд рублей. Это почти в 6 раз больше, чем годом ранее, выяснили аналитики Сбера.

Фото: сгенерировано нейросетью Сбера ГигаЧат

Эксперты также фиксируют увеличение среднего чека в автокредитовании на полуострове. Если в 2024 году он составлял 940 тыс. рублей, то в 2025 году автолюбители брали кредит уже почти 1,4 млн рублей.

Изменились и предпочтения клиентов: если в 2024 году только 27,5% автолюбителей предпочли новый транспорт, то в 2025 году этот показатель существенно вырос — почти до 63%.

В сегменте новых автомобилей в 2025 году наибольшей популярностью пользовались лидеры рынка — HAVAL, OMODA, TENET и LADA. Среди автомобилей с пробегом чаще всего отдавали предпочтение производителям KIA, HYUNDAI, LADA, VOLKSWAGEN и SKODA.

«Покупка собственного автомобиля — ответственное решение, которое требует тщательного изучения и внимательности. И все чаще для покупки модели своей мечты крымчане и севастопольцы выбирают кредитную поддержку. Мы видим, что в 2025 году в Крыму и Севастополе стали активнее приобретать авто, и все чаще — самые новые модели без пробега. Это говорит не только о стабилизации рынка, но и росте благополучия жителей полуострова»,— отметил управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров.

Мужчины в возрасте от 36 до 40 лет стали самыми активными покупателей автомобилей в кредит. Их доля составила 13,3% от общего числа заемщиков. На втором месте мужчины 41–45 лет (11,2%), а третью строчку делят мужчины 31–35 лет и от 50 (по 10%). Среди женщин наибольшая активность в возрастной категории 41–45 лет (7% от всех автолюбителей).

Реже всего к автокредитованию прибегали молодые крымчане и севастопольцы до 25 лет — это всего 3,9% от общего числа покупок авто с кредиткой поддержкой на полуострове.