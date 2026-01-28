Возбуждено уголовное дело в отношении сочинского судьи Валерия Слуки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбудил уголовное дело в отношении судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки. Его полномочия ранее были досрочно прекращены, сообщили в информационном центре СКР.

Следствие считает, что в период с июня 2021 года по июль 2022 года судья, превышая должностные полномочия, с нарушением правил территориальной подсудности принял к производству иски граждан. Без фактического рассмотрения дел, исследования доказательств и привлечения представителей ответчика он вынес семь заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, эти решения привели к незаконному изъятию земельных участков в Сочи из муниципальной собственности. Уголовное дело возбуждено по семи эпизодам по ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность РФ) и ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта)

В апелляционной инстанции судебные решения были отменены, в удовлетворении исков отказано, земельные участки возвращены в муниципальную собственность. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

Валерий Слука родился 7 декабря 1959 года в Усть-Лабинске. В 2014 году стал заместителем председателя Центрального районного суда Сочи.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», Квалификационная коллегия судей Краснодарского края (ККС) в начале 2023 года досрочно прекратила полномочия судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки. Он лишен четвертого квалификационного класса.

Никита Бесстужев