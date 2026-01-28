Министра транспорта Кубани отпустили из-под стражи по досудебному соглашению

Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев освобожден из-под стражи после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Ранее Алексей Переверзев содержался под арестом на время предварительного расследования. Теперь мера пресечения в отношении чиновника изменена на подписку о невыезде.

«Заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Он уже находится дома»,— сообщил источник агентства.

Алина Зорина