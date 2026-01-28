обновлено 10:58
Министра транспорта Кубани отпустили из-под стражи по досудебному соглашению
Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев освобожден из-под стражи после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Ранее Алексей Переверзев содержался под арестом на время предварительного расследования. Теперь мера пресечения в отношении чиновника изменена на подписку о невыезде.
«Заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Он уже находится дома»,— сообщил источник агентства.