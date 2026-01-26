Обломки БПЛА упали на территории 10 частных домов в Славянске-на-Кубани

В ночь на 26 января в Славянске-на-Кубани обломки беспилотных летательных аппаратов упали на территории десяти частных домовладений. Как сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский, повреждены кровли домов и навесы, в зданиях выбиты стекла.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фрагменты БПЛА также упали на территории двух предприятий города, где возникли возгорания. По данным властей, пожары ликвидированы. В результате инцидента пострадал один человек, он был обследован в Славянской центральной районной больнице и в госпитализации не нуждается.

На местах падения обломков работают оперативные службы. Комиссия администрации приступила к обследованию пострадавших домовладений для оценки причиненного ущерба. По итогам проверки жителям будет оказана необходимая помощь.

Вячеслав Рыжков