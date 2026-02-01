Моряк с захваченного США танкера «Маринера» вернулся в Крым

Российский моряк Максим Карпенко вернулся в Крым после освобождения с нефтяного танкера «Маринера», сообщает корреспондент РИА Новости Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: marinetraffic / Hakon Rimmereid Фото: marinetraffic / Hakon Rimmereid

Танкер Marinera (прежде — Bella 1) был захвачен 7 января в северной части Атлантики. Судно изначально шло под панамским флагом, в конце декабря 2025 года сменило его, как и название. Американские власти задержали судно за нарушение санкционного режима США и перевозку якобы незаконно добытой венесуэльской нефти. Весь экипаж был задержан. На борту находились двое граждан России — их освободили после вмешательства МИД. В операции по захвату танкера участвовали танкер Tideforce королевского вспомогательного флота и королевские ВВС.

«Штурм был впечатляющий, конечно. Мы от них шли где-то 17 дней. Окружила куча вертолетов, там, по-моему, девять вертолетов было. Высадились американцы вместе с британцами и захватили нас», — цитирует моряка агентство.

По словам Максима Карпенко, военные то приближались к танкеру, то отдалялись, подавая сигналы. Команда заранее готовилась к возможному нападению на судно. «Нам капитан сказал, чтобы мы не провоцировали их. Двери, если какие-то были закрыты, они выносили с дробовика», — рассказывает он.

Моряк добавил, что второй россиянин также уже вернулся домой в Астрахань.

Наталья Решетняк