Суд обратил в доход государства квартиру экс-замглавы Краснодара Мавриди

Краснодарский краевой суд обратил в доход государства недвижимость бывшего заместителя главы Краснодара Кирилла Мавриди и его отца. Судебная коллегия по гражданским делам отменила первоначальное решение Прикубанского районного суда, который отказал прокуратуре в удовлетворении исковых требований. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Спорным объектом стала квартира площадью 183 кв. м, расположенная в Краснодаре. Владельцы не смогли предоставить документы, подтверждающие приобретение жилья на легальные средства.

По определению краевого суда право собственности ответчиков на недвижимость прекращено. Имущество передано в доход государства.

Кирилла Мавриди арестовали в декабре 2021 года. В марте 2023 года его перевели под домашний арест. Согласно версии следствия, в декабре 2020 года Кирилл Мавриди, занимая должность первого заместителя руководителя департамента строительства Краснодарского края, лично и через посредников получал взятки в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. от руководителей коммерческих организаций, выступающих в качестве подрядчиков по государственным и муниципальным контрактам, а также их представителей. Всего, как сообщала прокуратура, экс-чиновник получил около 1,6 млн руб.

Кирилл Мавриди признал свою вину лишь в том, что допустил такую практику, но заявил, что «лично себе ничего не оставлял». Суд переквалифицировал его действия на превышение должностных полномочий, вынес обвинительный приговор и освободил от наказания с учетом срока, отбытого в СИЗО. С приговором согласился крайсуд, но кассационная инстанция велела пересмотреть дело, указав на незаконность переквалификации обвинения.

