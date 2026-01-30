Сбер: средний чек по автокредитам в Адыгее превысил 1 млн рублей

В 2025 году в Республике Адыгея выдали кредиты на приобретение автомобилей на общую сумму более 1,3 млрд рублей, подсчитали аналитики Адыгейского отделения Сбербанка. В 2025 году средняя сумма автокредита значительно возросла по сравнению с предыдущим годом. Увеличение составило около 20%, в результате чего средняя сумма достигла более 1 млн рублей.

Фото: сгенерировано нейросетью Сбера ГигаЧат

Мужчины в возрасте от 25 до 30 лет оказались наиболее активными в получении автокредитов, их доля составила около 17%. Немногим меньше оказалось количество мужчин возрастом от 31 до 35 лет — эта группа заняла второе место среди всех категорий заемщиков с долей 10,59%. Также значимую активность проявляют молодые женщины в возрасте от 25 до 30 лет, их доля достигла 9,25%. Мужчины старше — в диапазоне от 36 до 40 лет — заняли четвертое место по популярности автокредитования, представляя собой еще одну заметную группу заемщиков (9,12%).

Наименее активно приобретали автомобили в кредит женщины младше 25 лет, доля которых оказалась минимальной и составила лишь 2,95%. Данные свидетельствуют о том, что в регионе кредитные услуги наиболее востребованы среди молодых и активных жителей.

Подавляющее большинство заемщиков приобретали подержанные автомобили. Так, практически 98% кредитных договоров заключались именно на покупку машин с пробегом. Лишь немногим более 2% покупателей выбрали новый автомобиль. Среди тех, кто приобрел новую машину, популярностью пользовались марки Honda, Lada и Nissan. Покупатели же поддержанного автотранспорта чаще обращали внимание на бренды Hyundai, Lada и Volkswagen.

«В прошлом году мы наблюдали устойчивый тренд оформления автокредитов преимущественно молодыми людьми трудоспособного возраста. Важно отметить, что изменился и сам средний размер выдаваемого кредита: если ранее он находился на уровне примерно 878 тыс. рублей, то уже в 2025 году перешагнул отметку в 1 млн рублей»,— рассказал Управляющий Адыгейским отделением Сбербанка Асхад Дышеков.