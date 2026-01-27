Арестовано имущество депутата ГД Дорошенко и экс-депутата Вороновского на 2,8 млрд рублей
Судебные приставы по иску Генеральной прокуратуры РФ наложили арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского. Как следует из материалов дела, на которые ссылается ТАСС, фигурантам вменяется получение незаконного коррупционного дохода на сумму не менее 2,8 млрд руб.
Исполнительные листы об аресте активов поступили в службу судебных приставов из суда Сочи, после чего 23 января были возбуждены исполнительные производства. Ранее, 20 января 2026 года, Центральный районный суд Сочи принял к производству иск об обращении в доход государства имущества Вороновского и Дорошенко, а также еще 27 ответчиков — их родственников и аффилированных лиц.
По версии надзорного ведомства, начиная с 2016 года Анатолий Вороновский, занимая пост министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, совместно с другими соответчиками получил коррупционный доход на сумму не менее 2,8 млрд руб. В рамках иска Генпрокуратура требует конфисковать у ответчиков земельные участки, квартиры и жилые дома в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесии, а также доли в компаниях, денежные средства на счетах и ценные бумаги.
В ноябре 2025 года Анатолию Вороновскому было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В начале декабря он лишился депутатского мандата, незадолго до этого подав заявление о сложении полномочий. 25 декабря Басманный районный суд Москвы продлил срок его содержания под стражей еще на три месяца.