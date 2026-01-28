Генпрокуратура требует обратить в доход государства активы «Новоросцемента» на 45 млрд

Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства активы группы «Новоросцемент», стоимость которых оценивается более чем в 45 млрд руб. Соответствующий иск заместителя генпрокурора рассматривает Арбитражный суд Краснодарского края, сообщает «Интерфакс». Ответчиками по делу выступают кипрские Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited, а также АО «Актуальные инвестиции», третьим лицом проходит Лев Кветной, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов надзорного ведомства, в ходе проверки соблюдения законодательства об иностранном контроле над стратегическими отраслями было установлено, что контроль над группой «Новоросцемент», в которую также входит Верхнебаканский цементный завод, был установлен без уведомления Федеральной антимонопольной службы и согласования с правительственной комиссией по иностранным инвестициям. До сентября 2019 года 100% акций «Новоросцемента» принадлежали Chevre Investments Limited, а Верхнебаканского цемзавода — Nortox Investments Limited. В дальнейшем эти компании совместно с Львом Кветным и Надеждой Анисимовой учредили АО «Актуальные инвестиции», внеся в его уставный капитал акции обоих предприятий.

По версии Генпрокуратуры, после установления контроля над холдингом Лев Кветной завышал цены на цемент в Южном федеральном округе, а полученные доходы выводились за пределы России, в том числе на счета в Швейцарии. В 2023–2025 годах, как утверждается в иске, за рубеж было выведено свыше 1 млрд руб. Надзорное ведомство настаивает на признании недействительными сделок с акциями, совершенных с 2019 года, и передаче акций «Новоросцемента» и Верхнебаканского цементного завода в собственность государства.

Вячеслав Рыжков