Суд обратил в доход России имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и его близких родственников. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Ответчиками выступили 42 физических и 2 юридических лица. Решение обращено к немедленному исполнению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Верховный Суд Республики Адыгея Фото: Верховный Суд Республики Адыгея

По иску Генпрокуратуры к семье Траховых суд обратил в доход России 100% долей и акций АО «Марьинское» (выращивание зерновых культур), ООО «Агро-Юг» (выращивание злаковых культур), ООО «Колосс» (выращивание масличных культур), строительной компании ООО «Дарстрой-Регион» и девелоперской организации ООО «Диво».

В казну отошли 469 земельных участков, 176 нежилых зданий и помещений коммерческого назначения, 8 особняков и 9 квартир в Краснодаре, Майкопе и Москве. Также в доход России с ответчиков взыскано 3 млрд руб., полученных от реализации принадлежавшего им имущества.

В обоснование иска прокуратура указала, что Аслан Трахов, его сын Рустем, который был председателем Прикубанского райсуда Краснодара, не соблюдали запреты и обязанности, предусмотренные антикоррупционным законодательством. Дорогостоящая недвижимость была оформлена на их близких родственников, доверенных и подконтрольных лиц. При этом Аслан Трахов и его сын не имели возможности приобретать оформляемое на них имущество. Регистрация недвижимости на третьих лиц позволила им не декларировать объекты и сведения о доходах, отметила прокуратура.

Дмитрий Холодный