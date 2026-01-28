Кандидатуру Сергея Табельского поддержали на пост замгенпрокурора РФ

Сенаторы поддержали кандидатуры Сергея Табельского и Сергея Бажутова на должности заместителей Генерального прокурора РФ. Соответствующие заключения направлены председателю Совета Федерации для информирования президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

На 605-м заседании Совета Федерации была представлена информация о результатах рассмотрения предложенных президентом России кандидатур для проведения консультаций на должности замгенпрокурора. С докладом выступил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. В заседании участвовал заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев.

По итогам консультаций в рамках совместного заседания профильных комитетов верхней палаты парламента сенаторы поддержали представленные президентом кандидатуры. Соответствующие заключения переданы председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования главы государства о результатах проведенных консультаций.

Согласно Конституции, президент РФ назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности заместителей Генерального прокурора России.

Сергей Табельский окончил Свердловский юридический институт в 1993 году. До 2009 года он служил в прокуратуре Оренбургской области, занимая должности стажера, помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Новотроицка, прокурора Светлинского района и заместителя прокурора области. С 2009 по 2013 год был прокурором Республики Калмыкия. С 2013 по 2017 год возглавлял прокуратуру Калининградской области, а с марта 2017 года занимает должность прокурора Краснодарского края.

Алина Зорина