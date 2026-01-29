Казна собрала новый урожай

Краснодарский краевой суд поддержал решение об изъятии в пользу государства недвижимости на 28 млрд руб. у бывших бенефициаров некогда одного из крупнейших агрокомплексов «Покровский», работавшего на Кубани и Дону. Это уже третья волна обращения их имущества в доход РФ. Преследование бенефициаров со стороны прокуратуры вызвано признанием этих активов сформированными путем нарушения антикоррупционного законодательства в результате действий одного из двух главных собственников концерна — Андрея Коровайко, начавшего собирать капитал в должности федерального инспектора полпредства президента РФ в ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Краснодарский краевой суд Фото: Краснодарский краевой суд

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы экс-бенефициаров агрокомплекса «Покровский» на майское решение Каневского райсуда Кубани, которым у них по иску Генпрокуратуры в доход Российской Федерации был изъят внушительный массив объектов недвижимости стоимостью 28 млрд руб. Об этом в четверг сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Решение вступило в законную силу.

Сообщается, что в доход государства отошло 372 объекта недвижимости, среди которых — земельные участки сельскохозяйственного назначения, коммерческие и жилые здания и помещения, расположенные в Краснодарском крае, Ростовской области и на Алтае.

По делу не опубликованы ни решение первой, ни определение апелляционной инстанций (предположительно, это связано с тем, что в них могут фигурировать фамилии иных лиц, имевших широкие полномочия и высокие должности в сфере государственного управления). Однако, согласно имеющимся в распоряжении “Ъ-Кубань” скан-копиям некоторых материалов дела, изначально исковые требования к ответчикам были предъявлены в значительно большем объеме — всего речь шла о 633 позициях.

По информации из карточки дела, ответчиками в процессе выступали 11 физлиц — ключевые бенефициары холдинга Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов, их родственники и аффилированные лица.

Основанием для иска стали нарушения антикоррупционного закона, допущенные основным бенефициаром концерна Андреем Коровайко в период его работы в аппарате полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (с 2001 по 2004 годы). Исходя из данных документов, имеющихся в распоряжении “Ъ-Кубань”, надзорное ведомство опиралось на уже вступившие в силу решения Лабинского и Каневского райсудов Кубани по первым двум антикоррупционным искам об обращении взыскания на имущество «покровских». Эти дела уже прошли все инстанции, и Верховный суд РФ подвел черту под попытками экс-бенефициаров концерна добиться пересмотра этих решений.

В них говорилось, что господин Коровайко, по данным прокуратуры, вопреки запретам антикоррупционного законодательства, вел предпринимательскую деятельность, скрыто владел компаниями и управлял ими, а также противоправным путем приобретал контроль над высоколиквидными предприятиями и их активами, информацию о которых получал за счет использования своего служебного положения. Его основным партнером по бизнесу выступал Аркадий Чебанов. В дальнейшем доходы от эксплуатации этих активов господа Коровайко и Чебанов, утверждают правоохранители, вкладывали в создание и приобретение других бизнес-проектов, покупку сельхозугодий и промышленных предприятий на Кубани, Ставрополье, Алтае и в Ростовской области. Далее, по данным Генпрокуратуры, они преумножали, капитализировали и легализовали эти активы, часть из них оформляя на аффилированных лиц.

При подаче этого иска Генпрокуратура, ссылаясь на ранее принятые решения, заявляла, что Ангелина Коровайко (мать Андрея Коровайко) с 2009 по 2023 годы получила от организаций концерна и аффилированных лиц 1,8 млрд руб.

Часть этих средств была направлена на приобретение 96 объектов недвижимости. Доходы от этих же источников отца бизнесмена (Виктора Коровайко) превысили 750 млн руб. и были потрачены на покупку 21 объекта недвижимости, брат Аркадия Чебанова (Михаил Чебанов) получил 259 млн руб., на которые были приобретены 90 объектов недвижимости, а его племянник (Олег Чебанов) — 36 млн руб., которыми были оплачены 28 объектов недвижимости,— было указано в исковом заявлении.

По первому иску Лабинским районным судом Кубани были конфискованы доли и акции компаний, входящих в холдинг, на 500 млрд руб. При рассмотрении второго аналогичного иска в Каневском райсуде, в рамках которого в доход РФ изымались акции и доли 22 компаний стоимостью 9 млрд руб., ответчики пытались защититься сроками исковой давности. Краевой суд тогда впервые за всю историю своей работы решил обратиться за разъяснениями о том, нужно ли их применять при рассмотрении данной категории дел, в Конституционный суд (КС). Благодаря этому данное дело стало прецедентным для всей России.

КС принял определяющее для текущей судебной практики по антикоррупционным делам решение, указав, что, с учетом значимости проблемы коррупции, сроки давности по антикоррупционным искам Генпрокуратуры применять не следует, вместе с тем изъятия не должны касаться третьих лиц, не участвовавших в коррупционных схемах, не знавших об источнике происхождения такого имущества, но вступавших в правоотношения с коррупционером.

После обозначения КС этой позиции судьба остальных антикоррупционных исков Генпрокуратуры фактически была предопределена. И второй, а затем и третий иски к бенефициарам «Покровского» прошли по этому «маршруту».

«Ъ-Кубань» не смог получить комментарии бывших ключевых бенефициаров ГК «Покровский» Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова: согласно данным МВД, оба они в настоящее время находятся в федеральном розыске.

Михаил Волкодав