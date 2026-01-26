На трассе между Краснодаром и Горячим Ключом столкнулись около 20 машин
Движение на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа существенно осложнено. По данным Госавтоинспекции Кубани, на участке с 1362-го по 1365-й километр со стороны Джубги в направлении Краснодара произошло около восьми дорожно-транспортных происшествий, в результате которых механические повреждения получили порядка 20 автомобилей.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение организовано по одной полосе. К ликвидации последствий аварий привлечены также представители краевого управления ГИБДД и владельца автодороги. Водителям рекомендовано по возможности воздержаться от поездок по данному участку.