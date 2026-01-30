71% жителей Махачкалы регулярно проходят чекапы

Профилактика и ранняя диагностика заболеваний становятся для жителей столицы Республики Дагестан частью повседневной заботы о здоровье. Большинство махачкалинцев (71%) проходят чекапы регулярно — это на 11 % больше, чем годом ранее, показало исследование СберСтрахования.

Фото: сгенерировано нейросетью Сбера ГигаЧат

Дагестан входит в число самых активных регионов в России по регулярным комплексным обследованиям, а среди других лидеров по приверженности чекапам — Тольятти (67%) и Оренбург (66%). Большинство россиян проходят диспансеризацию и чекапы бесплатно — по программе ОМС или в рамках ДМС. За собственный счёт это делают 12% опрошенных.

Помимо комплексных исследований организма у людей также есть возможность в любой момент прийти на консультацию к врачу. Большинство жителей Махачкалы записываются на приём в случае болезни (76%) или для профилактики ухудшений состояния (8%). Однако 16% всё ещё предпочитают самолечение, а к специалисту обращаются только в крайнем случае. Например, с травмой или подозрением на серьёзные проблемы со здоровьем.

При этом зачастую люди откладывают профилактические осмотры и начало лечения из-за страха. Большинство россиян признались, что боятся некоторых медицинских манипуляций (73%). Чаще всего это связано с потенциальной болезненностью процедур (71%) и тревогой из-за возможного диагноза (19%).

Евгений Морозов, Управляющий Дагестанским отделением Сбербанка: «Жители Махачкалы сегодня демонстрируют очень высокий уровень ответственности в вопросах здоровья. Всё больше людей воспринимают профилактику как естественную часть повседневной жизни, и это важный шаг к снижению рисков серьёзных заболеваний и их выявлению на ранних стадиях. При этом привычка проходить обследования на постоянной основе сформирована пока не у всех: по данным опроса, 11% горожан проходили чекапы лишь несколько раз в жизни, а 12% — только один раз. Это значит, что часть людей всё ещё не использует возможности ранней диагностики в полной мере. Сегодня базовая диспансеризация доступна каждому по полису ОМС, а программы ДМС делают плановые обследования ещё удобнее. Важно, чтобы регулярная забота о здоровье стала устойчивой нормой для всех жителей региона».

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Профилактика и своевременная диагностика — это ключ к здоровью, а все условия для их прохождения созданы как на государственном, так и на частном уровнях. Но риски позднего обращения сохраняются: по данным нашего исследования, доля тех, кто столкнулся с ухудшением здоровья из-за несвоевременного визита к врачу, за год выросла на 7 п.п. до 16%. Это в очередной раз показывает: откладывать посещение специалистов нельзя. Это особенно критично, когда мы говорим об онкологических заболеваниях, которые часто развиваются без симптомов».

Исследование проводилось в декабре 2025 года. Количество респондентов составляет около 13 тыс. человек.