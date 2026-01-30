Гостиницу Crownе Plaza в Краснодаре обратили в доход государства

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ о взыскании с Вигена Саркисяна и связанных с ним 18 физических и юридических лиц имущества в доход государства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск был предъявлен в счет возмещения ущерба, взысканного с Саркисяна по решению Горячеключевского городского суда,— 4,25 млрд руб. в пользу РФ и 1,998 млрд руб. компенсации экологического вреда в пользу муниципалитета Сочи.

В доход Российской Федерации обращены объекты гостиницы Crowne Plaza в Краснодаре, акции ЗАО «Санаторий "Горячий Ключ"» и ЗАО «Санаторий "Предгорье Кавказа"», а также 13 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Москве и Республике Адыгея. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Вячеслав Рыжков