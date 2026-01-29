Суд в Краснодаре отправил Анну Минькову под домашний арест на два месяца

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении бывшего вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд постановил применить к фигурантке домашний арест сроком на два месяца — до 27 марта 2026 года включительно, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В рамках принятого решения суд установил для обвиняемой ряд ограничений, направленных на обеспечение надлежащего хода расследования. Анне Миньковой запрещено покидать пределы жилого помещения, за исключением специально определенных временных интервалов, отведенных для прогулок. Также судом введен запрет на любые формы общения с лицами, проходящими по данному уголовному делу, вне зависимости от способа коммуникации.

Кроме того, фигурантке запрещено использовать средства связи и доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет. Ограничения будут действовать на протяжении всего срока избранной меры пресечения.

Мария Удовик