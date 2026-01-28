Главные новости за 28 января. Кубань, Крым, Адыгея

В Северском районе в результате атаки беспилотных летательных аппаратов повреждены четыре частных дома.

24 беспилотника ликвидировали над территорией Краснодарского края в течение прошедшей ночи.

Артем Семикин 28 января официально вступил в должность генерального директора курорта «Красная Поляна», сменив на этом посту Павла Перова.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев освобожден из-под стражи после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

Московский городской суд оставил в силе арест бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, обвиняемого в получении особо крупной взятки.

В результате атаки украинских беспилотников на Севастополь осколочное ранение получил рабочий образовательного центра имени В. Д. Ревякина, находившийся на улице рядом со зданием.

Сенаторы поддержали кандидатуры Сергея Табельского и Сергея Бажутова на должности заместителей Генерального прокурора РФ.

Прокуратура Кавказского района выявила нарушения в работе регионального оператора по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов.

Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 12 февраля рассмотрение иска заместителя генерального прокурора РФ к АО «Актуальные инвестиции», владеющему ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод». Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства активы группы «Новоросцемент», стоимость которых оценивается более чем в 45 млрд руб.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбудил уголовное дело в отношении судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки.

Эльдар и Милана Дорошенко, дети депутата Госдумы от Краснодарского края Андрея Дорошенко, арестованы.