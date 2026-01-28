Рабочий образовательного центра в Севастополе пострадал при атаке БПЛА

В результате атаки украинских беспилотников на город осколочное ранение получил рабочий образовательного центра имени В. Д. Ревякина, находившийся на улице рядом со зданием. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рядом с центром упал осколок от сбитого БПЛА, который задел мужчину и ранил нижнюю конечность. Учащиеся в момент инцидента находились в укрытии и не пострадали, повреждений здания не зафиксировано.

Глава Севастополя уточнил, что атаки БПЛА были зафиксированы ночью и утром, силы ПВО перехватили 10 беспилотников. Обломки сбитых аппаратов обнаружены в нескольких районах Севастополя, в том числе на Фиоленте, проспекте Героев Сталинграда и в Юхариной балке.

В отдельных случаях осколки повредили кровли частных домов, заборы и остекление балконов. Информация о масштабных разрушениях и других пострадавших не поступала.

Никита Бесстужев