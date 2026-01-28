Над Кубанью ночью сбили 24 БПЛА

24 беспилотника ликвидировали над территорией Краснодарского края в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Всего за ночь над регионами России дежурными средствами ПВО было уничтожено 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 23 беспилотника ликвидировали над территорией Республики Крым, еще шесть уничтожили над акваторией Черного моря, а над акваторией Азовского моря сбили три БПЛА.

По данным Минобороны, над территорией Белгородской области в течение прошедшей ночи ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов, над Астраханской областью — четыре, над Курской областью — три. Еще по два БПЛА уничтожили над территориями Воронежской и Брянской областей и по одному — над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями.

«Ъ-Кубань» писал, что в течение прошедшей ночи на территории Северского района в результате атаки беспилотных летательных аппаратов были повреждены четыре частных дома. Пострадавших и погибших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.

Алина Зорина