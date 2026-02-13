На Ставрополье выдача образовательных кредитов увеличилась более чем на треть

В 2025 году жители Ставропольского края оформили 1630 образовательных кредитов, что на 37% больше, чем в предыдущем году (в 2024-м было оформлено 1192 договора), подсчитали аналитики Ставропольского отделения Сбера.

Фото: сгенерировано нейросетью Сбера ГигаЧат

Общий объем предоставленных средств увеличился на 67%: с 221,4 млн рублей в 2024-м до 370,6 млн рублей в 2025-м.

«Жители Ставропольского края все активней используют льготный образовательный кредит. Основными заемщиками традиционно выступают молодые люди до 25 лет — на них приходится подавляющее большинство договоров. В 2024 году этой возрастной категории оформлено 1052 кредита, в 2025-м — 1430. За 2025 год увеличилось и количество оформленных договоров, и сумма. Особенно показателен рост количества заемщиков, оформляющих образовательный кредит на сумму от 400 до 500 тысяч рублей. Это говорит о том, что молодежь края выбирает качественное образование»,— комментирует Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.

Аналитика по Югу России и Северному Кавказу показывает среднюю сумму образовательного кредита в этих регионах. Так, договоров до 100 тысяч рублей в 2024 году было оформлено 5 305 штук, тогда как в 2025 году этот показатель достиг 6 602 штук, что соответствует росту на 24%. В сегменте от 100 до 200 тысяч рублей количество договоров увеличилось с 3 238 в 2024 году до 5 027 в 2025 году, прирост составил 55%. Еще более интенсивная динамика зафиксирована в диапазоне от 200 до 300 тысяч рублей: здесь число договоров выросло с 761 до 1 457, показав рост на 91%. В категории от 300 до 400 тысяч рублей оформлено 234 договора в 2024 году против 562 договоров в 2025 году — прирост достиг 140%. Наиболее впечатляющая динамика отмечена в сумме кредита от 400 до 500 тысяч рублей: всего 50 договоров в 2024 году и уже 245 договоров в 2025 году, что показывает рост на 390%.